Sejumlah kelompok relawan pendukung Ganjar-Mahfud menggagas gerakan Perempuan untuk Indonesia Kuat (PINK) Movement. Melalui tagar #2024AtikohIbuNegara, mereka mengajak seluruh rakyat menyatukan semangat dan kepedulian, serta keberpihakan pada kaum perempuan dan anak-anak.
Hal ini karena dalam setiap Pemilihan Presiden (Pilpres), kaum perempuan ikut diperhitungkan dalam upaya meraih suara.
