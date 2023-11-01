Sejumlah kelompok relawan pendukung Ganjar-Mahfud menggagas gerakan Perempuan untuk Indonesia Kuat (PINK) Movement. Melalui tagar #2024AtikohIbuNegara, mereka mengajak seluruh rakyat menyatukan semangat dan kepedulian, serta keberpihakan pada kaum perempuan dan anak-anak.

Hal ini karena dalam setiap Pemilihan Presiden (Pilpres), kaum perempuan ikut diperhitungkan dalam upaya meraih suara.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News