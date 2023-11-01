Petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api dengan menyiramkan air dari pesawat. Kebakaran semakin ganas disebabkan tiupan angin, setidaknya 9 bangunan rusak di California Selatan. Pihak berwenang terpaksa mengeluarkan perintah evakuasi bagi 4.000 penduduk.

Kebakaran Dataran Tinggi terjadi di dekat dusun Aguanga di Riverside County. Kebakaran disebarkan oleh angin kencang Santa Ana ke perbukitan seluas 3,5 mil persegi.

Jubir damkar Jeff LaRusso mengatakan 1.300 rumah diperintahkan untuk evakuasi. Sejauh ini, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

(mhd)

