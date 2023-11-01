...

1.300 Rumah Terpaksa Dievakuasi Pasca Kebakaran Hebat di California

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 18:30 WIB
Petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api dengan menyiramkan air dari pesawat. Kebakaran semakin ganas disebabkan tiupan angin, setidaknya 9 bangunan rusak di California Selatan. Pihak berwenang terpaksa mengeluarkan perintah evakuasi bagi 4.000 penduduk.
 
Kebakaran Dataran Tinggi terjadi di dekat dusun Aguanga di Riverside County. Kebakaran disebarkan oleh angin kencang Santa Ana ke perbukitan seluas 3,5 mil persegi.
 
Jubir damkar Jeff LaRusso mengatakan 1.300 rumah diperintahkan untuk evakuasi. Sejauh ini, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

