Perbatasan Rafah Dipenuhi Warga yang Berharap Bisa Menyeberang dari Gaza

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 18:15 WIB
Orang-orang berkumpul Rabu (1/11) di perbatasan Rafah berharap bisa menyeberang dari Gaza. Komunikasi kembali terputus di Gaza, kata dua penyedia layanan.
 
Paltel dan Jawwal melaporkan “gangguan menyeluruh” terhadap layanan komunikasi dan internet di Gaza, yang merupakan gangguan besar kedua dalam lima hari. Serangan udara Israel di sebuah kamp pengungsi di Gaza menghancurkan gedung-gedung apartemen, meninggalkan lubang-lubang menganga, sementara pasukan darat memerangi Hamas di utara Gaza.

(mhd)

