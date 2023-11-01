...

Ratusan Warga Tewas Akibat Sejumlah Apartemen Hancur Dihantam Bom Israel

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 17:45 WIB
Serangan udara Israel meratakan gedung-gedung apartemen di kamp pengungsi Kota Gaza, Selasa 31/10. Tim penyelamat menarik pria, wanita dan anak-anak keluar dari reruntuhan. Israel mengklaim serangan itu menghancurkan pusat komando Hamas yang didirikan di rumah-rumah warga sipil dan jaringan terowongan di bawahnya. 
 
Jumlah korban akibat serangan di kamp Jabaliya belum diketahui secara pasti. Setidaknya 4 kawah besar dan puing-puing besar dikelilingi oleh sebagian bangunan yang runtuh. Puluhan relawan dan warga menggali reruntuhan, mencari korban selamat di bawah reruntuhan.
 
Serangan tersebut meningkatkan lonjakan korban jiwa ketika pasukan Israel maju ke Jalur Gaza utara menuju lingkungan perumahan yang padat. Israel juga menutup suplai makanan, air, BBM dan pasokan lainnya.

