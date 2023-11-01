Pemprov DKI Jakarta melakukan razia uji emisi kendaraan bermotor, Rabu (1/11). Diketahui, kendaraan yang tidak lulus uji emisi nantinya akan ditilang. Polda Metro Jaya bersama Sudin LH menggelar tilang uji emisi di beberapa titik.

Salah satunya di seberang Terminal Pulo Gadung, Jakarta Timur. Adapun tujuan razia tilang uji emisi ini untuk mengurangi polusi udara.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News