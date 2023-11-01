SPBU di Jalan Lingkar Selatan, Jayaraksa, Baros, Kota Sukabumi, terbakar, Rabu (1/11).

Penyebab kebakaran diduga dari ponsel pengemudi angkot yang berdering. Angkot sedang mengisi BBM di SPBU dan ponsel pengemudi menyala.

Ponsel yang menyala diduga memicu ledakan dan kebakaran SPBU. Angkot ikut terbakar dengan uang tunai Rp10 juta di dalamnya.

Kontributor: Dharmawan Hadi

Produser: B. Lilia Nova

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News