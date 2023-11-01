Pesatnya kemajuan teknologi memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Namun, kemajuan teknologi juga seringkali dimanfaatkan oleh oknum pelaku kejahatan.

Seperti modus penipuan jual beli online yang kini marak menawarkan harga murah. Kapolresta Mataram pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online agar tidak menjadi korban.

Kontributor: Harikasidi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

