Belasan Pohon Tumbang Saat Hujan Deras dan Angin Kencang Landa Bogor

Putra Ramadhani Astyawan, Jurnalis · Rabu 01 November 2023 08:00 WIB
Wilayah Kota Bogor diguyur hujan deras disertai angin kencang, Selasa (31/10). Video amatir merekam saat angin kencang dan hujan deras terjadi. Akibatnya belasan pohon tumbang dan sejumlah rumah warga rusak.
 
Laporan sementara terdapat 24 kejadian pohon tumbang. Hal itu disampaikan Kalaksda BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas. Pohon tumbang di antaranya di IPB Cilibende, dan di Jalan Lodaya, Babakan.
 
