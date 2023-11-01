Wilayah Kota Bogor diguyur hujan deras disertai angin kencang, Selasa (31/10). Video amatir merekam saat angin kencang dan hujan deras terjadi. Akibatnya belasan pohon tumbang dan sejumlah rumah warga rusak.

Laporan sementara terdapat 24 kejadian pohon tumbang. Hal itu disampaikan Kalaksda BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas. Pohon tumbang di antaranya di IPB Cilibende, dan di Jalan Lodaya, Babakan.

