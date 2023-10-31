KENDARI – SULAWESI TENGGARA - Atlet cabang olah raga dayung Sulawesi Tenggara terancam batal berangkat perlombaan kualifikasi Pra PON di Karawang, Jawa Barat. Hal tersebut disebabkan karena dukungan anggaran yang diberikan oleh KONI Sultra minim sehingga dianggap tidak mencukupi kebutuhan tim cabor dayung di pra PON.

Ketua bidang Pembinaan Prestasi Pengprov PODSI Sultra Juliwahyudin mengatakan cabor dayung tidak akan berangkat selama anggaran yang telah diajukan ke KONI Sultra tidak rasional.

Sebanyak 60 atlet dan official dayung Sultra rencananya akan berangkat ke Karawang pada 14 November 2023.

