Pesawat Tujuan Jakarta-Medan Tergelincir karena Masalah Sistem Hidrolik di Bandara Soetta

Hasnugara, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 23:00 WIB
Sebuah pesawat jenis Boeing 777 rute Jakarta-Medan tergelincir di Bandara Seokarno-Hatta, Selasa (31/10). Pesawat tersebut mengalami masalah pada sistem hidrolik roda ban depan tidak keluar, sehingga pesawat mengalami over run sejauh 50 meter dari ujung landasan.
 
Insiden tersebut merupakan simulasi penanganan keadaan darurat evakuasi pesawat yang mengalami kecelakaan di Bandara Soekarno-Hatta. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan keterampilan personel serta menguji kehandalan, sarana dan prasarana penunjang di sekitar bandara Soetta.

(fru)

