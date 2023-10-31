...

Waspada! 1 Kasus Cacar Monyet Ditemukan di Bandung

Billy Maulana, Jurnalis · Selasa 31 Oktober 2023 10:30 WIB
Kasus cacar monyet di Indonesia bertambah lagi, Selasa (31/10). Seorang warga Kota Bandung terkonfirmasi positif virus cacar monyet (Mpox). Temuan ini menambah jumlah pasien di Indonesia yang terkonfirmasi positif. 
 
Hal tersebut dibenarkan Ketua Tim Infeksi Khusus RSHS Kota Bandung. Pasien tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki dan berusia 36 tahun. Dalam kasus ini pasien mengalami gejala pembesaran getah bening di area leher.
 
Kemenkes kini menetapkan total kasus pasien cacar monyet berjumlah 24 orang.
 
Kontributor: Billy Maulana 
Produser: Akira Aulia W

(rns)

