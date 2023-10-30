Pelatih Olympique Lyon Fabio Grosso menyapa suporter di Stade Velodrome meski pertandingan lawan Olympique Marseille ditunda. Berbalut perban di pelipis mata, Grosso mengajak para pemainnya menghampiri suporter.

Mantan pemain Timnas Italia itu menjadi korban pelemparan bus

oleh sekelompok pendukung tuan rumah. Pelatih 46 tahun itu menderita luka sepanjang 3 cm di bagian wajah.

