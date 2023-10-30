Good Morning Everyone tampil dalam acara Music Zone dari Okezone Radio yang berlangsung di Anjungan Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Ada yang menarik pada momen tersebut. Betapa tidak, penonton yang bernama Hendri ini memanfaatkan momen tersebut untuk melamar kekasihnya.

Puluhan penonton dikejutkan dengan hadirnya karangan bunga yang menandakan Hendri ingin melamar Naya.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News