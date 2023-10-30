...

Jokowi Tegaskan Indonesia Marah dengan Situasi Gaza, Bakal Kirimkan Batuan ke Palestina Minggu Ini

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 30 Oktober 2023 18:56 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia akan mengirimkan bantuan kepada Palestina sesuai dengan kebutuhan. Kloter pertama bantuan akan diberikan pada minggu ini.
 
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/10/2023). Indonesia, kata Jokowi, sangat marah terhadap situasi yang semakin memburuk di Gaza akibat serangan dari Israel.
 
Jokowi mengatakan bahwa pihaknya terus mengikuti perkembangan di Gaza. Dirinya mengatakan bahwa hingga saat ini mengutuk keras serangan acak yang mengenai masyarakat sipil dan fasilitas umum.
 
Jokowi berharap kekerasan yang terjadi di Gaza dapat dihentikan secepat mungkin. Indonesia, kata Jokowi, terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk dapat membantu mengupayakan penyelesaian konflik di Gaza.
 
Reporter : Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

