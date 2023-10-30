Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia akan mengirimkan bantuan kepada Palestina sesuai dengan kebutuhan. Kloter pertama bantuan akan diberikan pada minggu ini.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/10/2023). Indonesia, kata Jokowi, sangat marah terhadap situasi yang semakin memburuk di Gaza akibat serangan dari Israel.

Jokowi mengatakan bahwa pihaknya terus mengikuti perkembangan di Gaza. Dirinya mengatakan bahwa hingga saat ini mengutuk keras serangan acak yang mengenai masyarakat sipil dan fasilitas umum.

Jokowi berharap kekerasan yang terjadi di Gaza dapat dihentikan secepat mungkin. Indonesia, kata Jokowi, terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk dapat membantu mengupayakan penyelesaian konflik di Gaza.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

