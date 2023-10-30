...

Ganjar Ungkap Obrolan Santai dengan Jokowi Usai Makan Bersama: Bahas Makanan hingga Berat Badan

Binti Mufarida, Jurnalis · Senin 30 Oktober 2023 17:45 WIB
Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo membocorkan obrolan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai makan siang bersama 3 Bacapres di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023).
 
Ganjar mengaku pertemuan berlangsung dengan suasana santai dan bahagia. Obrolan pun memmbahas tema ringan mulai dari makanan hingga berat badan
 
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ke Istana untuk melakukan makan bersama.
 
