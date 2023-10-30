Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo membocorkan obrolan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai makan siang bersama 3 Bacapres di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Ganjar mengaku pertemuan berlangsung dengan suasana santai dan bahagia. Obrolan pun memmbahas tema ringan mulai dari makanan hingga berat badan

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengundang Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ke Istana untuk melakukan makan bersama.

Reporter : Binti Mufarida

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

