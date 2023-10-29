...

Polisi Amankan 6 Orang Positif Narkoba saat Razia Tempat Hiburan di Deli Serdang

Rizki Fauzan, Jurnalis · Minggu 29 Oktober 2023 21:00 WIB
Polisi merazia tempat hiburan malam di Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara, Minggu (29/10) dini hari. Dua tempat hiburan di Kec. Pagar Merbau dan Beringin berhasil digerebek polisi.
 
Kegiatan dilakukan untuk menekan angka peredaran narkoba di wilayah tersebut. Petugas Satres Narkoba Polresta Deli Serdang melakukan tes urine pada pengunjung.
 
Dari hasil tes urine, 5 wanita dan 1 pria dinyatakan positif menggunakan narkoba. Namun, dalam razia ini tidak ditemukan barang bukti narkotika. 
 
Pengunjung yang positif diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 
Kontributor: Rizki Fauzan
Produser: Dinda Elita

