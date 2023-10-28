Persib Bandung berhasil menang telak 4-1 atas PSS Sleman pada laga pekan ke-17 kompetisi Liga 1 2023-2024, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023).

Maung Bandung unggul dua gol lebih dulu berkat gol bunuh diri Thales (3') dan David da Silva (21'). Elang Jawa memperkecil skor lewat Kim Jeffrey Kurniawan (36').

Skuad asuhan Bojan Hodak kembali memperlebar jarak melalui Frets Butuan (70'). Beckham Putra menambah keunggulan Persib pada menit ke-77.

Tambahan tiga angka, Persib kini naik ke urutan kedua klasemen Liga 1 dengan 31 poin. Sementara PSS yang memiliki 19 poin tertahan di urutan ke-14.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News