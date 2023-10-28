...

Jelang El Clasico, Begini Pesan Kunci Xavi Hernandez untuk Pemain Barcelona

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 14:15 WIB
A A A
Barcelona akan menjamu Real Madrid di Estadi Olimpic Lluis Companys, pada Jornada ke-11 Liga Spanyol, Sabtu (28/10) malam WIB. Los Cules masih menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Robert Lewandowski dan kolega telah mencatatkan tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang.
 
Saat ini Barcelona berada di posisi ketiga klasemen dengan mengumpulkan 24 poin. Pelatih Blaugrana,  Xavi Hernandez telah memberikan pesan kunci untuk menghadapi laga El Clasico.
 
Ia meminta agar anak asuhannya untuk mengendalikan emosi, terlepas dari tekanan apapun yang akan dihadapi.
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini