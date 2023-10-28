Barcelona akan menjamu Real Madrid di Estadi Olimpic Lluis Companys, pada Jornada ke-11 Liga Spanyol, Sabtu (28/10) malam WIB. Los Cules masih menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Robert Lewandowski dan kolega telah mencatatkan tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang.

Saat ini Barcelona berada di posisi ketiga klasemen dengan mengumpulkan 24 poin. Pelatih Blaugrana, Xavi Hernandez telah memberikan pesan kunci untuk menghadapi laga El Clasico.

Ia meminta agar anak asuhannya untuk mengendalikan emosi, terlepas dari tekanan apapun yang akan dihadapi.

