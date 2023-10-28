Inilah video amatir saat kawanan monyet turun di permukiman warga di Desa Kupa, Barru, Sulawesi Selatan, Minggu (22/10/2023) pagi. Kawanan monyet jenis macca maura yang merupakan monyet endemik Sulsel ini memakan tanaman buah pisang milik warga.

Setiap harinya warga pun harus bersiaga menjaga tanaman buah mereka di pekarangan. Warga berharap pihak terkait bisa turun tangan lantaran kawanan monyet ini telah menjadi hama dan merusak buah dan tanaman warga.

Reporter : Udin Syahruddin

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

