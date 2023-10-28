...

Langgar Izin Tinggal, Imigrasi Tangkap 8 WNA Uzbekistan di Bali

Indira Arri, Jurnalis · Sabtu 28 Oktober 2023 09:04 WIB
Delapan WNA Uzbekistan ditangkap dan segera dideportasi Imigrasi Khusus TPI Denpasar. Mereka ditangkap di beberapa tempat di Denpasar karena ketahuan melanggar masa izin tinggal. 
 
Penangkapan ini dilakukan usai petugas menerima laporan ada 2 warga Uzbekistan yang diburu oleh Imigrasi Jakarta Barat. Kedua WNA itu disebutkan kabur menuju Bali.
 
Petugas masih mendalami aktivitas para warga asing ini selama mereka melanggar masa izin tinggal.
 
Reporter: Indira Arri
Produser: Reza Ramadhan

Pengamat: Penetapan Roy Suryo Tersangka Diduga untuk Tutupi Isu Ijazah Gibran

Panas! Andrianto Semprot Boni Hargens: Tak Demokratis

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

