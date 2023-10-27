Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror melakukan penggeledahan rumah warga di Kampung Gunungbatu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat (27/10/2023). Terpantau 2 rumah warga digeledah oleh jajaran penyidik dan sejumlah barang-barang yang diduga alat bukti dari dalam rumah tersebut dibawa oleh para petugas.

Dalam penggerebekan ini, diketahui 2 orang warga diamankan pada pukul 14.00 WIB. Dari 2 rumah yang digeledah, sejumlah peralatan yang diduga barang bukti seperti sepatu, busur panah, sejumlah buku dan barang lainnya diamankan.

(mhd)

