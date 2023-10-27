Polisi menangkap warga Bangkalan yang berlagak koboi dengan bawa pistol dan pisau dipinggang. Aksi gagah-gagahan bak koboi tersebut dihentikan petugas saat pengamanan Pilkades di Desa Konang, Bangkalan.
Tersangka mengaku senjata api merupakan pemberian mertuanya sejak 15 tahun lalu untuk jaga diri. Polisi juga mengamankan 1 orang warga lainnya yang membawa senjata api namun dilepas karena memiliki surat izin lengkap.
