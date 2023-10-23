Ratusan buruh berunjuk rasa di depan pabrik minyak goreng di Kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Senin(23/10).

Para buruh membela rekannya sesama buruh yang memasuki masa pensiun namun tidak mendapatkan hak uang pensiun sesuai dengan perjanjian kerja bersama yang di sepakati bersama. Para buruh sempat memblokir jalan akses ke Jalan Tol Tanjung Perak Surabaya-Sidoarjo.

Kontributor: Nur Syafei

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News