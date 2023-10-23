...

BREAKING NEWS: MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres 70 Tahun dan Tak Pernah Terlibat Pelanggaran HAM

Irfan Maulana, Jurnalis · Senin 23 Oktober 2023 12:21 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi dan materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres) yang diajukan oleh Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari dan Rio Saputro. Pada perkara nomor 102/PUU-XXI/2023 itu, Wiwit cs meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi maksimal 70 tahun.
 
Mereka juga meminta Capres-Cawapres tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu, korupsi dan tidak pidana lainnya.
 
Reporter: Irfan Maulana
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

