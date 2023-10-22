Ratusan warga di Blora, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Relawan Ganjar menggelar deklarasi mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Deklarasi ini digelar di Kelurahan Jetis, Minggu (22/10/2023).

Sosok Ganjar dan Mahfud MD dinilai pemimpin yang tidak haus kekuasaan. Ganjar dan Mahfud MD juga dinilai menjadi sosok pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia dari situasi global yang tak menentu.

Kontributor: Heri Purnomo

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

