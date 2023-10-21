...

Highlight Liga 1 2023-2024 : Gol Bunuh Diri Bawa Persib Bandung Tahan Imbang Tuan Rumah Borneo FC

Febry Rachadi, Jurnalis · Sabtu 21 Oktober 2023 21:30 WIB
A A A
Persib Bandung harus puas bermain imbang dengan tuan rumah Borneo FC pada pekan ke-16 Liga 1 musim 2023-2024, di Stadion Segiri, Sabtu (21/10/2023).
 
Borneo FC selaku tuan rumah memimpin lebih dulu melalui tendangan keras Leo Guntara pada menit ke-15. Namun, keunggulan skuad Pesut Etam gagal dipertahankan usai Persib menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol bunuh diri Agung Prasetyo pada menit ke-87.
 
Hasil imbang ini membuat posisi Borneo FC di puncak klasemen terancam oleh Madura FC yang terpaut dua poin saja. Sedangkan, Persib masih terpaku di urutan ketiga dengan mengoleksi 28 poin.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini