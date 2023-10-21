Persib Bandung harus puas bermain imbang dengan tuan rumah Borneo FC pada pekan ke-16 Liga 1 musim 2023-2024, di Stadion Segiri, Sabtu (21/10/2023).

Borneo FC selaku tuan rumah memimpin lebih dulu melalui tendangan keras Leo Guntara pada menit ke-15. Namun, keunggulan skuad Pesut Etam gagal dipertahankan usai Persib menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol bunuh diri Agung Prasetyo pada menit ke-87.

Hasil imbang ini membuat posisi Borneo FC di puncak klasemen terancam oleh Madura FC yang terpaut dua poin saja. Sedangkan, Persib masih terpaku di urutan ketiga dengan mengoleksi 28 poin.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News