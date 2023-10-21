Ratusan warga di Temanggung mendeklarasikan dukungan pasangan Ganjar- Mahfud MD dalam Pilpres mendatang. Deklarasi dilakukan pada Sabtu (21/10/2023).

Komunitas relawan yang tergabung dalam Barisan Ganjar Temanggung ini memilih mendukung Ganjar-Mahfud MD karena sudah terbukti dalam memimpin Jawa Tengah dan Kemenko Polhukam. Mereka menargetkan pasangan Ganjar-Mahfud MD menang mutlak di Temanggung.

(mhd)

