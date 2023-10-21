...

Survei Ipsos: Ganjar?Mahfud MD Unggul Jika Lawan Prabowo-Gibran

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Sabtu 21 Oktober 2023 21:00 WIB
Pasangan Capres yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Cawapres, Mahfud MD akan unggul jika Pilpres berlangsung dua putaran. Hal ini berdasarkan survei Lembaga Riset Internasional Ipsos Public Affairs.
 
Dalam simulasi dua nama yakni Ganjar-Mahfud akan mendapatkan 48.71%. Sementara, Prabowo Subianto jika menggandeng Gibran Rakabuming akan mendapat 41,67%. 
 
Sementara yang belum menentukan jawaban ada 9,61%. Survei ini berdasarkan 1.200 responden dari 34 Provinsi.

