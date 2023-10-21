Inilah rekaman CCTV sebelum pelaku jambret melancarkan aksinya di Bandarlampung, Jumat (20/10) sore. Pelaku merebut handphone yang dipegang bocah dan kemudian berlari ke arah dua pelaku lainnya yang telah menunggu diatas motor.

Bocah tersebut menarik baju salah satu pelaku hingga akhirnya terjatuh dari kendaraannya. Aksi ini kemudian diketahui warga lainnya yang berupaya untuk mengejar para pelaku. Meski satu pelaku sempat terjatuh, namun akhirnya berhasil melarikan diri.

(mhd)

