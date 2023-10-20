TPA Rawa Kucing milik Pemerintah Kota Tangerang terbakar hebat, Jumat (20/10).

Kobaran api dengan cepat mebakar hampir sebagian areal TPA Rawa Kucing di Jalan Iskandar Muda, Kota Tangerang.

Petugas kesulitan padamkan api karena tiupan angin membuat api cepat menjalar ke area lain. Petugas masih terus melakukan pemadaman dengan melokasir wilayah yang terbakar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News