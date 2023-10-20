...

Pengemudi Fortuner dengan Plat Polri Palsu Ditangkap Polda Metro Jaya

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Jum'at 20 Oktober 2023 20:14 WIB
Polda Metro Jaya menangkap pengemudi Fortuner hitam yang viral di media sosial setelah menghadang pengemudi lain di kawasan Jakarta Utara. 
 
Pengemudi berinisial ‘M’ tersebut diketahui bukan anggota kepolisian, namun berprofesi sebagai karyawan swasta dan mendapat plat dinas palsu dari toko online seharga Rp500 ribu.
 
Polisi juga mengamankan rekaman CCTV saat pelaku mengganti plat dinas palsu di rumahnya.

