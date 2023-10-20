Ratusan elemen mahasiswa mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (20/10/2023).

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI ini memprotes kebijakan Mahkamah Kontitusi (MK) yang telah memperbolehkan kepala daerah menjadi Capres-Cawapres meski di bawah 40 tahun.

Suara lantang yang bergemuruh kerap menemani aksi unjuk rasa tersebut. Sebanyak 1.611 personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya demo.

Reporter : Bachtiar Rojab

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News