Ratusan elemen mahasiswa mulai berdatangan ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (20/10/2023).
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI ini memprotes kebijakan Mahkamah Kontitusi (MK) yang telah memperbolehkan kepala daerah menjadi Capres-Cawapres meski di bawah 40 tahun.
Suara lantang yang bergemuruh kerap menemani aksi unjuk rasa tersebut. Sebanyak 1.611 personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya demo.
Reporter : Bachtiar Rojab
Produser: Reza Ramadhan
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow