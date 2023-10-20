Seorang ibu rumah tangga bernama Jesy (29) nekat menusuk buah hatinya yang masih berusia 6 tahun di wilayah Koja, Jakarta Utara pada Kamis (20/10/2023) kemarin.

Aksi inipun diketahui oleh tetangga pelaku yang melihat kejadian tersebut. Salah satu tetangga mengatakan bahwa kejadian ini bermula saat dirinya hendak mengantar anaknya ke sekolah. Kemudian, dirinya mendengar teriakan histeris dari dalam rumah kontrakan pelaku.

Setelah mendobrak tetangga terkaget melihat ibu korban tengah menusuk putrinya. Bahkan saat para tetangga di dalam, Ibu muda tersebut masih mencoba menusuk putrinya tersebut. Polisi telah membawa pelaku untuk diperiksa psikologisnya.

Reporter : Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News