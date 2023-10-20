...

Tega! Seorang Ibu di Koja Tusuk Putri Kandung Berusia 6 Tahun

Yohannes Tobing, Jurnalis · Jum'at 20 Oktober 2023 16:00 WIB
A A A
Seorang ibu rumah tangga bernama Jesy (29) nekat menusuk buah hatinya yang masih berusia 6 tahun di wilayah Koja, Jakarta Utara pada Kamis (20/10/2023) kemarin. 
 
Aksi inipun diketahui oleh tetangga pelaku yang melihat kejadian tersebut. Salah satu tetangga mengatakan bahwa kejadian ini bermula saat dirinya hendak mengantar anaknya ke sekolah. Kemudian, dirinya mendengar teriakan histeris dari dalam rumah kontrakan pelaku. 
 
Setelah mendobrak tetangga terkaget melihat ibu korban tengah menusuk putrinya. Bahkan saat para tetangga di dalam, Ibu muda tersebut masih mencoba menusuk putrinya tersebut. Polisi telah membawa pelaku untuk diperiksa psikologisnya. 
 
Reporter : Yohannes Tobing
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini