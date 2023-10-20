...

Israel Bom Toko Roti di Gaza, Puluhan Orang Tewas saat Antre Beli Makanan

Anton Suhartono, Jurnalis · Jum'at 20 Oktober 2023 09:45 WIB
Serangan Israel ke Jalur Gaza semakin membabi buta, Jumat (20/10). Toko roti yang dipenuhi warga yang antre beli makanan dibombardir. Serangan udara Israel ke beberapa toko tewaskan puluhan orang. Ratusan lainnya menderita luka akibat aksi bombardir yang dilakukan itu.
 
Setidaknya ada lima toko roti yang menjadi target serangan pasukan Zionis. Korban meninggal akibat serangan Israel di Gaza sudah mencapai 3.785 orang.
 
Reporter: Anton Suhartono
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

