Serangan Israel ke Jalur Gaza semakin membabi buta, Jumat (20/10). Toko roti yang dipenuhi warga yang antre beli makanan dibombardir. Serangan udara Israel ke beberapa toko tewaskan puluhan orang. Ratusan lainnya menderita luka akibat aksi bombardir yang dilakukan itu.

Setidaknya ada lima toko roti yang menjadi target serangan pasukan Zionis. Korban meninggal akibat serangan Israel di Gaza sudah mencapai 3.785 orang.

Reporter: Anton Suhartono

Produser: B.Lilia Nova

