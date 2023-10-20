Warga Desa Pulau Kayu Aro, Sekernan, Muarojambi, Jambi, geger, Jumat (20/10). Warga yang resah karena krisis air bersih malah diteror penampakan buaya.

Buaya berukuran besar muncul di Sungai Batanghari tempat warga mengambil air. Karena penampakan buaya, warga takut beraktivitas di pinggir sungai. Warga minta instansi terkait membantu mereka dengan suplay air bersih.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

