Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) laporkan 5 Hakim MK. Kasusnya dugaan pelanggaran kode etik putusan usia Capres dan Cawapres.
Pelaporan dilakukan ke Dewan Etik MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (19/10). Kelima hakim itu Anwar Usman, Manahan, Sitompul dan Enny Nurbaningsih. Selain itu ada Daniel Yusmic Pancastaki dan M Guntur Hamzah.
Kontributor: Rani Stones Sanjaya
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow