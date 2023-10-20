Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) laporkan 5 Hakim MK. Kasusnya dugaan pelanggaran kode etik putusan usia Capres dan Cawapres.

Pelaporan dilakukan ke Dewan Etik MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (19/10). Kelima hakim itu Anwar Usman, Manahan, Sitompul dan Enny Nurbaningsih. Selain itu ada Daniel Yusmic Pancastaki dan M Guntur Hamzah.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

