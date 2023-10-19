Timnas Indonesia sudah mulai mempersiapkan diri jelang lawan Irak pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda rencananya akan langsung menjalani pemusatan latihan di Irak pada 12 November mendatang.

Dengan tc yang singkat Nadeo Argawinata berharap para pemain bisa tetap fit dan tidak cedera. Para pemain Timnas Indonesia telah kembali ke klub masing-masing untuk menjalani kompetisi reguler.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Andika Gesta

(sfn)

