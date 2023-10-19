Massa pendukung Bacapres Ganjar Pranowo -Mahfud MD bergerak ke KPU, Kamis (19/10).

Jalan menuju HS Cokroaminoto, Jakarta Pusat macet hingga puluhan kilometer. Jalanan dipadati motor dan mobil, tersendat di Jalan Imam Bonjol. Terdengar suara salawat yang dilantunkan para pendukung.

Sementara itu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meninggalkan rumah dinas.

Reporter: Riana Rizkia / Widya Michella

Produser: B. Lilia Nova