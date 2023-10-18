Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadir dalam deklarasi Capres Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden dari kalangan anak muda di Gedung Arsip Nasional, Jakarta Barat, Rabu (18/10/2023) malam. Bacawapres Mahfud MD mengatakan persoalan di Indonesia saat ini adalah lemahnya penegakan hukum.

Mahfud MD menegaskan jika penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik dan benar, maka ekonomi akan bagus. Mahfud juga menekankan jika penegakan hukum harus punya kepastian ke atas ataupun ke bawah.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News