Warga digegerkan penemuan tas koper yang diduga berisi bom di Kampung Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta Rabu (18/10).

Tim Jihandak Brimob Polda DIY mendapati paralon yang dililit sejumlah kabel dan detonator. Meski mirip rangkaian bom, namun polisi tidak menemukan bahan peledak didalam koper tersebut.

Meski tidak ditemukan unsur bom atau bahan peledak, namun polisi tetap mengamankan benda mencurigakan tersebut.

(fru)

