Bacapres Ganjar Pranowo terlihat mendatangi RS Fatmawati, Jaksel. Ganjar dan rombongan tiba di RS Fatmawati sekitar pukul 08.55 WIB. Ganjar langsung menuju meja resepsionis usai turun dari mobil.

Ganjar bersama tim dokter berjalan memasuki ruangan. Dikabarkan Ganjar melakukan Medical Check Up di RS Fatmawati.

Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Ganjar meluncur ke kantor DPP PDIP.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News