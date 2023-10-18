...

Ganjar Pranowo Kunjungi RS Fatmawati Cek Kesehatan Jelang Pengumuman Bacawapres

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Rabu 18 Oktober 2023 09:15 WIB
A A A
Bacapres Ganjar Pranowo terlihat mendatangi RS Fatmawati, Jaksel. Ganjar dan rombongan tiba di RS Fatmawati sekitar pukul 08.55 WIB. Ganjar langsung menuju meja resepsionis usai turun dari mobil. 
 
Ganjar bersama tim dokter berjalan memasuki ruangan. Dikabarkan Ganjar melakukan Medical Check Up di RS Fatmawati.
 
Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Ganjar meluncur ke kantor DPP PDIP.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini