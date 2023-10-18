Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba di Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Hasto tiba dalam rangka menghadiri acara pengumuman bakal calon wakil presiden (Bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Hasto tiba pada pukul 08.28 WIB dengan mobil warna hitam. Hasto terlihat mengenakan kemeja berwarna merah dengan lambang PDIP.

Dalam kesempatannya, Hasto mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan seluruh persiapan pengumuman kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sebagai informasi, hari ini Rabu (18/10) Bacawapres pendamping Ganjar Pranowo akan diumumkan di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: B. Lilia Nova

