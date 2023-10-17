Kylian Mbappe mencetak gol spektakuler di sesi latihan Timnas Prancis. Menariknya, ia selebrasi dengan membuka baju dan berlari ke ruang ganti.

Timnas Prancis yang sudah memastikan tiket ke Piala Eropa 2024 akan menjamu Skotlandia dalam laga persahabatan di Lille.

Kylian Mbappe dan kolega ingin melanjutkan tren mengerikan di kualifikasi yang menyapu bersih 6 kemenangan dan kemasukan 1 gol.

