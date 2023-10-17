...

Inggris Lebih Diunggulkan Lawan Italia, Gareth Southgate: Kami Tak Boleh Terlena

Andika Gesta, Jurnalis · Selasa 17 Oktober 2023 19:30 WIB
Inggris lebih diunggulkan jelang laga lawan Italia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2024. Belum terkalahkan sepanjang kualifikasi dan baru kemasukan 2 gol menandai kekuatan terkini The Three Lions.
 
Meski begitu Gli Azzurri yang tak dalam kekuatan terbaiknya pantang dianggap remeh karena tak terkalahkan dalam dua lawatan terakhir ke Wembley.
 
Gareth Southgate meminta anak asuhnya tak terlena dengan kondisi timnya yang lebih diuntungkan.
 
Produser: Andika Gesta
ve: fani g.

(sfn)

