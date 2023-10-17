Suporter tuan rumah memberikan dukungan pada suporter tamu pada laga Belgia vs Swedia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2024. Aksi solidaritas itu menyusul insiden penembakan di Brussels

yang menewaskan 2 warga Swedia.

Akibat insiden itu laga Belgia vs Swedia yang baru berjalan satu babak akhirnya ditangguhkan. Para pemain kedua tim memutuskan tak melanjutkan pertandingan setelah mendengar kabar menyesakkan tersebut. Skor sementara Belgia vs Swedia masih sama kuat 1-1.

----------------------

Produser: Andika Gesta

Ve: Geri A

(rns)

