Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 261.695 personel di seluruh Indonesia dalam Operasi Mantap Brata untuk mengamankan Pemilu 2024.

Untuk mengamankan jalannya pemilu 2024, Polri telah menyiapkan sejumlah strategi, terutama di wilayah dengan kerawanan tinggi.

Polri meminta seluruh jajarannya agar dapat melakukan pemetaan potensi konflik sosial dengan detail di wilayah masing-masing.

Polri juga akan berkoordinasi dengan TNI, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder lainnya untuk memetakan daerah rawan bencana agar dapat dimitigasi.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News