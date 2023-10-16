Kapten Barcelona Sergi Roberto mengenang kejayaan timnya saat masih ditangani Pep Guardiola.
Sergi menyebut Barca era Pep adalah tim yang memainkan sepak bola terbaik yang pernah ada di dunia.
Selama 4 tahun di bawah Guardiola, Barcelona memenangi 14 dari 19 turnamen yang diikuti termasuk meraih treble winners musim 2008/2009.
Di masa itu Sergi Roberto yang berasal dari akademi La Masia torehkan debut bersama tim pada usia 18 tahun.
