Erling Haaland tak berkutik saat Norwegia menghadapi Spanyol di kualifikasi Piala Eropa 2024. Top skorer Liga Inggris musim lalu itu hanya melepaskan 1 tembakan tepat sasaran.

Norwegia menyerah 0-1 dan gagal lolos ke Piala Eropa 2024 lewat jalur kualifikasi karena Skotlandia dipastikan menemani Spanyol dari Grup A.

Lovene hanya tinggal menyisakan jalur play off UEFA Nations League untuk bisa tampil di Jerman.Erling Haaland bersama Martin Odegaard dihantui kegagalan membawa negaranya mentas kembali di turnamen besar sejak Euro 2000.

