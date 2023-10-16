Jalan Merdeka Barat yang sebelumnya ditutup telah kembali dibuka meski demonstrasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) masih berlangsung
Terpantau arus lalu lintas di lokasi ramai lancar meski puluhan massa masih berkumpul di sekitar Kawasan Patung Kuda.
Reporter: Rifqi Herjoko
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
