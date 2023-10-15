...

Jelang Balapan Puncak MotoGP 2023, Penonton Mulai Padati Sirkuit Mandalika

Ravie Wardani, Jurnalis · Minggu 15 Oktober 2023 11:32 WIB
Balapan MotoGP Mandalika 2023 akan digelar hari ini, Minggu (15/10). Acara digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, NTB.
 
Para pencinta MotoGP dari berbagai daerah mulai memadati area sirkuit. Dari depan garasi tim Aprilia Racing Team, tampak beberapa crew chief berkumpul sambil bersantai menjelang balapan.
 
Sejumlah umbrella girl juga tampak berlalu-lalang di sekitar paddock. Sebelumnya, MotoGP Mandalika 2023 telah digelar sejak dua hari lalu. Hari ini, para pembalap akan menghadapi balapan puncak usai mendapat posisi tetap dari sesi kualifikasi kemarin.
 
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Akira Aulia W

